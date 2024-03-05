Главное украшение на любой даче: как правильно высаживать статицу

Главное украшение на любой даче: как правильно высаживать статицу
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Этот цветок неприхотлив, однако без регулярной обработки не ждите никакого цветения

Статица – красивый многолетний сухоцвет фиолетового оттенка, который совершенно неприхотлив – потому так популярен среди садоводов. Яркие цветы с необычной формой листьев привлекают соседей, а дома счастливый обладателей этого растения всегда любуется этой красотой. Если вы желаете вырастить статицу в домашних условиях, следуйте простым правилам.

Прежде всего, необходимо определиться с местом. Статица всегда распускается при ярком свете. В полутени цветение будет не таким пышным. 

Подготовьте почву – статице нужна рыхлая и плодородная земля с хорошим дренажем. Поэтому в грунт предпочтительнее добавить перегной с компостом.

Сажать статицу можно как в семенах, так и из рассады. При первом варианте все нужно сделать еще весной. Рассада же высаживается на участке в любой подходящий сезон. Однако проследите, чтобы при посадке между растениями сохранялись надежные 20 сантиметров.

Особого ухода этот цветок не требует, однако подкормка должна быть регулярной. Удобряем раз в пару недель и регулярно поливаем. Почва не должны быть пересохшей. Вовремя проводите обрезку, чтобы сформировалась красивая крона. 

Защищайте от вредителей и болезней, несмотря на устойчивость цветка. Многие обрабатывают статицу настоем из чеснока.

А ранее мы рассказывали, какая подкормка необходима герани.

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