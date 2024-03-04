Никаких растворов: вот чем нужно подкармливать фиалку в начале весны

Этому капризному цветку потребуются качественные ресурсы для появления бутонов

Весна – как раз то самое время, когда пора заняться подкормкой для фиалки. Однако цветоводам необходимо помнить, что это капризное растение выдерживает далеко не все "эксперименты". Хотите, чтобы цветок благоухал уже в первой половине весны – пользуйтесь исключительно органикой.

Тут нам поможет вековой кофейный жмых. Немногие знают, что такое средство не только эффективно пробуждает растение после зимней спячки, но также служит прекрасным средством для укрепления иммунитета, улучшения корневой системы, обогащая при этом почву. В идеале после аккуратной и проработанной подкормки у вас уже в ближайшие недели должны появиться бутоны.

Для такой подкормки не потребуется никаких раствором или настоев. Достаточно всего лишь пары ложек жмыха, который необходимо положить в горшок, после чего полить растение.

Важно: не стоит добавлять гущу на постоянной основе. Иначе цветок будет поврежден. Оптимальная периодичность использования такой подкормки – всего лишь раз в какие-то несколько месяцев.

А ранее мы рассказывали, какой раствор необходимо использовать дома, чтобы распустилась герань.