Туристам подсказали места для хранения ценностей в гостиничном номере

Путешественникам советуют отойти от стереотипов

Отдых, особенно за границей, это интересно и приятно. Однако есть одна проблема, которая касается всех туристов: как сберечь ценности и наличные деньги во время отдыха? Эксперты по безопасности нашли выход.

Как правило, люди стереотипно оставляют деньги и украшения в ящиках комода, а самые "креативные" прячут под матрас или в бачок унитаза. Проблема в том, что воры давно вычислили все типичные места и знают про матрас, шкаф, холодильник. Чемодан и сейф в номере – тоже не вариант, там проверить догадаются непременно.

Лучше всего использовать для хранения необычные и непривычные места, которые воры даже не догадаются проверить. Например, пустые флаконы из-под косметики или кремов, ручки расчески и так далее. В Сети можно купить целую кучу "подготовленных" для хранения купюр или украшений предметов – таких, как термокружка, в которую можно налить меньше воды, потому что вторая половина сосуда представляет собой мини-сейф.

Само собой, разумным будет не демонстрировать крупные суммы наличными или украшения, а в идеале надевать на отдых что-то недорогое. Неплохой вариант оставлять ценное на рецепшене, поскольку опытные специалисты туротрасли не советуют таскать при себе слишком много денег, памятуя о карманниках в популярных для приезжих местах.

Ну а на случай, если кражи все же не избежать, отдыхающим советуют не скупиться на туристическую страховку.

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