"Это кощунство": Лужина ответила на резкие слова Брыльска о России

По ее словам, звезда "Иронии судьбы" всегда свысока смотрела на россиян

Знаменитая актриса Лариса Лужина прокомментировала слова польской артистки Барбары Брыльской о России. Последние два года звезда "Иронии судьбы" является участницей громких скандалов.

Например, она посоветовала своей коллеге по новогодней картине Лии Ахеджаковой бежать из России, пока ее не достали "проклятые Богом коммунисты". При этом она отметила, что испытывает к стране крайне трепетные и нежные чувства, хоть приезжать туда не планирует.

Однако некоторые интерпретировали слова Брыльска по-своему. Лужина увидела в речах артистки оскорбления в адрес России. По ее мнению, польская актриса всегда относилась к россиянам с пренебрежением.

"Говорить такие слова о России, которую Бог всегда любил?! Он оберегал нашу Россию, Русь Святую. А заявлять, что мы прокляты Богом – это просто кощунство", – высказала она свое мнение.

Лужина уверена, что за такие высказывания Брыльска обязательно получил по заслугам.