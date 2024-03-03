Популярный у женщин напиток оказался очень вредным

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Многие представительницы прекрасной половины человечества очень любят время от времени порадовать себя игристым. Однако этот популярный у женщин напиток может привести к страшным последствиям.
Известный российский врач Александр Умнов подчеркнул, что шампанское самым негативным образом влияет на организм женщины. В целом, все виды вина могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Под воздействием компонентов, содержащихся в вине, особенно сильно страдают яичники.
Что касается беременных женщин, им врач строго запрещает баловаться шампанским. Во время вынашивания плода такой напиток может спровоцировать выкидыш или развитие аномалий у ребенка.
В целом, разумеется, во время беременности нужно полностью исключить любые спиртные напитки, так как они наносят огромный вред женщине и плоду.
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