Популярный у женщин напиток оказался очень вредным

Популярный у женщин напиток оказался очень вредным
Фото: www.unsplash.com
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Врач предостерег россиянок

Многие представительницы прекрасной половины человечества очень любят время от времени порадовать себя игристым. Однако этот популярный у женщин напиток может привести к страшным последствиям.

Известный российский врач Александр Умнов подчеркнул, что шампанское самым негативным образом влияет на организм женщины. В целом, все виды вина могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Под воздействием компонентов, содержащихся в вине, особенно сильно страдают яичники.

Что касается беременных женщин, им врач строго запрещает баловаться шампанским. Во время вынашивания плода такой напиток может спровоцировать выкидыш или развитие аномалий у ребенка.

В целом, разумеется, во время беременности нужно полностью исключить любые спиртные напитки, так как они наносят огромный вред женщине и плоду.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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