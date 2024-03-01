Алла Пугачева сказала последнее слово россиянам

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Новый альбом Аллы Пугачевой вышел в свет сегодня, 1 марта. Бежавшая из России Примадонна назвала его загадочно "P.S.", что дословно трактуется как послесловие к законченному. Многие подумали, что таким образом Алла Борисовна сказала россиянам свое последнее слово.
Так считает и адвокат Андрей Алешкин. Он заявил, что, собрав свои лучшие песни вместе, Пугачева навсегда попрощалась с Родиной.
"Постскриптум – даже название альбома выражает все личное и давно сказанное. Это прощание со страной", — выразил свою точку зрения юрист.
Сама Примадонна никак не комментировала это мнение, впрочем, как и выпуск самого альбома. Что подтолкнуло артистку заново презентовать свои хиты, также не известно. Однако некоторые посчитали, что таким образом исполнительница решила напоследок подзаработать на поклонниках.
Известно, что в сборник вошли 20 известных всем песен Аллы Пугачевой. Среди них легендарные "Любовь похожая на сон" и "На коне". Впрочем, все эти песни она исполнила на своем грандиозном концерте пять лет назад. Так, что поклонников не ждет ничего нового в сборнике под названием "P.S.".
Ранее сообщалось, что в песне Пугачевой нашли предсказание ее ближайшего будущего. Примадонна пела про "плохой конец".
Жизнь звезды оборвалась в 70 лет