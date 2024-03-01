Простая трубочка для коктейлей поможет решить проблему в ванне

Полезный лайфхак удивит хозяек

Сегодня многие российские хозяйки посвящают немало времени изучению интернет-пространства. Все дело в том, что на его просторах можно найти огромное количество полезных советов, которые помогают облегчить работу по дому. Например, простая трубочка для напитков способна решить серьезную проблему в ванной комнате.



Каждый сталкивался с таким неприятным обстоятельством, как засор в ванне. Обычно слив забивается из-за волос, которые накапливаются после мытья головы. При этом структура человеческого волоска весьма прочная. Далеко не все средства для прочистки труб способны растворить волосы.



Разумеется, вид свисающих со слива внутрь трубы волосков вызывает отвращение. Это загрязнение очень хочется убрать, но избавиться от такого засора не так-то просто. Поможет хитрый лайфхак. Для него потребуется только обычная пластиковая трубочка для коктейлей.



Берем длинную трубочку и аккуратно делаем большое количество надрезов с обеих сторон. В итоге должна получиться своего рода елочка. Это елочкой забираемся в отверстие и прочищаем трубу. Волоски быстро соберутся на трубочку и покинут ванну. В тяжелых случаях может потребоваться несколько соломинок.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро очистить кран в раковине при помощи лимона.

