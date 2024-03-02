Попробуйте отчистить ковер с помощью пакетиков от чая: результат удивит

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Многие не знают, что использованные чайные пакетики можно использовать повторно не по назначению, а для бытовых нужд. Большинство "знающих" чистят с их помощью ковры.
Однако учтите, что для чистки целого ковра понадобится немало пакетиков чая. Сразу собрать все не выйдет. Поэтому предпочтительнее хранить пакетики после использования в холодильнике. И перед чисткой ковра опустить их в емкость с водой. Вскрываем и даем немного подсохнуть.
Чай должен быть лишь слегка влажным. После этого распределяем его по покрытию ковра, дожидаемся полного высыхания и пылесосим. Результат удивит: на ковре исчезнут прежние следы загрязнения. Отойдет и неприятный запах, который впитает в себя чай.
Этот способ – отличный бюджетный метод решения проблемы. И, что немаловажно, он позволит сэкономить вам кучу средств, которые вы могли бы потратить на химию для чистки ковровых покрытий.
А ранее "Утро" делилось еще одним эффектным способом чистки ковра прямо на полу без использования воды: понадобится только пищевая сода.
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