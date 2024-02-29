Кеосаян удивился неуязвимости журналистки, назвав ее “существом”

Скандальная история, которая произошла с коллегами Ксении Собчак, заставила замереть в ожидании приговора всю российскую общественность. Коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и его подопечные за шантаж оказались под следствием. Почти два года прошло, пока суд вынес свой неутешительный вердикт.

Самого Суханова отправили в колонию на семь с половиной лет. Каждый из соучастников получил на полгода меньше. Многие отметили, что приговор слишком жесток. Однако нашлись и те, кто считает, что не все виновные понесли наказание. Тигран Кеосаян заявил, что под следствием вместе со своими коллегами должна была оказаться и их руководитель Собчак.

"Количество выползаний из разных ситуаций этого существа, как мне кажется, превысило все санитарно-гигиенические нормы на квадратный сантиметр. Мне кажется, Ксения Анатольевна должна понимать, что конец ее очень грустный", — выразил презрение муж Маргариты Симоньян.

Впрочем, на язвительные высказывания Тиграна журналистка никак не отреагировала. Она заявила, что давно привыкла к критике и угрозам, поэтому слова Кеосаяна ее никак не трогают. Помимо прочего, даже после того, как коллег признали виновными, она продолжает их поддерживать, заявляя, что поспособствует их освобождению.

Ранее сообщалось, что Ксению Собчак решили окончательно вычеркнуть из списка “неприкосновенных”.