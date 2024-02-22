Цыганова отправила Собчак по пути "богатой еврейской блудницы"

Певица высказалась об оскандалившейся телеведущей

"Голая вечеринка" блогера Анастасии Ивлеевой продолжает аукаться ее именитым участникам. После грандиозного скандала некоторые звезды постарались отмыть свою репутацию за счет публичных извинений. Впрочем, многим их раскаяния показались абсолютно не искренними. Например, о Ксении Собчак и ее извинениях резко высказалась певица Вика Цыганова.



Артистка-патриотка в целом считает, что звезды, вертевшие полуголыми телесами на вечеринке, извиняются не от всего сердца, а только из-за страха потерять источники дохода в виде концертов и эфиров. Цыганова тонко подколола Ксению Собчак, которая среди прочих публично каялась после участия в скандальном вертепе.



Виктория намекнула на израильское гражданство Собчак и отметила, что, если та действительно хочет получить прощение, то ей стоит быть более убедительной. Цыганова отправила Собчак по пути "очень богатой еврейской блудницы".



Певица предложила блондинке последовать примеру танцовщицы и актрисы Иды Рубинштейн, которая сначала долгие годы эпатировала публику, рассказывая о сексуальных извращениях и прочих скандальных пристрастиях, а на закате жизни стала убежденной христианкой, помогала нуждающимся и лично ездила по госпиталям. Певица считает, что подобное поведение могло бы заслужить прощение для Собчак.



Напомним, ранее другой участник "голой вечеринки" Филипп Киркоров подвергся критике из-за поездки в Донбасс.

