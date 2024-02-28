В Челябинске внезапно отменили концерт миллиардера Агаларова

Певец должен был спеть 5 марта

Неожиданные отмены концертов известных музыкантов в последнее время не редкость. Однако в этот раз выступление сорвалось у российского миллиардера Эмина Агаларова, которого многие знают как Emin. Песни исполнителя планировали послушать жители Челябинска 5 марта, однако на городском сайте, где продавали билеты, сообщили, что выступление не состоится.

"Концерт исполнителя Emin, запланированный на 5 марта в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки, отменен", — оповестили поклонников музыканта.

Почему Emin не приедет к челябинцам, им не рассказали, но обещали вернуть деньги за билеты. Впрочем, сообщается, что другие концерты состоятся согласно запланированному графику.

Музыкант Эмин Агаларов — сын одного из самых богатых бизнесменов России. Отец артиста Араз Агаларов — основатель бренда Atlantic Records Russia, а также вице-президент холдинга Crocus Group. Однако своей популярности Emin добился без помощи отца. Еще во время обучения в Швейцарии он начал самостоятельно зарабатывать на жизнь, организовывая мероприятия для одноклассников. После уехал в США и открыл собственный интернет-магазин часов и сувениров.

В Россию Агаларов вернулся в нулевых, чтобы начать петь на русском. До этого исполнитель строил музыкальную карьеру за границей.

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