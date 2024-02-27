Решивший порвать с Россией Гребенщиков* остался без концерта за границей

Выступление звезды в Дубае было отменено

За последнее время немалое число российских знаменитостей приняли для себя судьбоносные решения поменять нашу страну на заграничную жизнь. Теперь артисты стараются построить карьеру на зарубежных площадках. Так, популярный в свое время у российского зрителя музыкант Борис Гребенщиков* давно обосновался в Британии. Накануне стало известно об отмене его концерта.



Выступление знаменитости не состоится в Дубае. Концерт в Объединенных Арабских Эмиратах должен был пройти завтра, 28 февраля. В качестве причины для отмены запланированного мероприятия объявлено о плохом самочувствии Гребенщикова*. Из-за проблем со здоровьем Борис не сможет выступить перед публикой. Денежные средства за приобретенные билеты людям вернут автоматически. Что конкретно случилось с музыкантом, не сообщается, отмечает телеканал "360".



Любопытно, что на прошлой неделе появилась информация об отмене двух концертов знаменитости в Индии. Мероприятия должны были пройти в Гоа, но их отменили "по непредвиденным обстоятельствам". На официальном сайте Бориса Гребенщикова* пока нет никакой информации о его здоровье и комментариев по поводу сложившейся ситуации.



Напомним, ранее стало известно, что осудивший действия Кремля артист решил не возвращаться в Россию и разорвал последние связи с родиной.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.