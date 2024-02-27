На какие органы сильнее и негативнее влияет вино

На какие органы сильнее и негативнее влияет вино
Фото: James Lauritz/www.globallookpress.com
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Врачи напоминают о вреде алкоголя для организма

Немало людей предпочитает на празднике выпить бокал-другой, а то и больше вина. Кто-то делает из этого целую культуру, подбирая правильные закуски, бокалы, декорации. А кто-то по-простому из первой попавшейся посуды выпивает красного вина или чего покрепче. О негативном влиянии вина на органы человека знают даже дети.

Злоупотребление алкоголем, как давно известно, не полезно никому. Оно плохо влияет не только на мозг, разрушая его клетки, но и ухудшает состояние печени, а также повышает шанс появления камней в почках.

По словам хирурга Александра Умнова, красное вино способно спровоцировать головную боль содержащимися в нем веществами. Кроме того, вино – мочегонное средство, оно обезвоживает организм.

Кроме того, любители пропустить стаканчик страдают заболеваниями печени, которая начинает рубцеваться и зарастать жировой тканью. Не исключено при частом винопитии и образование камней в почках, поскольку этот орган пытается вывести из организма токсичные металлы, содержащиеся в красном вине, например. Ну а про провалы в памяти и эксцессы поведения и говорить не о чем: о таких проявлениях опьянения знают все.

Ранее мы приводили рассказ кардиолога, доказывающего ложь мифа о пользе красного вина.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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