Вот почему нужно замачивать семена перед посевом: плодов будет много

Готовимся к дачному сезону как следует

Неспроста все дачники предварительно замачивают семена перед посевом – это обязательная процедура обеспечивает ускоренный рост даже при старом материале. Особенно эффективно замачивание семян перцев, баклажанов и гороха, бахчевых, кабачков и огурцов.

Процедура также необходима в качестве профилактических мер возможных заболеваний. Впрочем, на такой случай многие огородники используют растворы-обеззараживатели.

Хорошо, если производитель сам обеспечит решение проблемы и покроет семена специальной оболочкой для дезинфекции. Обратите внимание на упаковку: если в ней не говорится о необходимости предварительного замачивания, а семена окрашены в яркие цвета, можно миновать эту процедуру и приступать уже к посеву.

Следуйте базовым правилам при замачивании семян перед посадкой

Замачивать нужно в среднего размера емкостях. Каждому виду и сорту – своя посуда. Подписывайте названием культуры во избежание путаницы.

Хотите продезинфицировать семена – используйте растворы марганцовки или перекиси водорода.

Замачивать семена необходимо при теплой температуре. Жидкость сливаем раз в 4-6 часов, заливая емкость новой. Вся длительность процедуры зависит от того, что вы будете сажать. Горох и фасоль замачиваются до двенадцати часов, огурцы, бахчевые и кабачки с капустой – до пятнадцати. А вот перцы, морковь и свекла, укроп и петрушка – сутки.

После завершения процедуры раскладываем зерна на сухой бумаге и оставляем сохнуть, пока они не окажутся в сыпучем состоянии.

Ранее "Утро" рассказывало о лучших днях для высадки баклажанов в рассаду.