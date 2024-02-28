Богатейший урожай картошки благодаря копеечному средству при посадке

Добавив этот компонент, вы обалдеете от урожая

Богатый урожай картошки хочется получить каждому огороднику. В Сети сотни советов и "народных" чудо-методов, гарантирующих громадные урожаи. Однако среди них действительно есть одно средство, которое реально работает.

Дешевый ингредиент сотворит чудо с картофельным полем.

Самое прекрасное в этом средстве – его доступность и абсолютная дешевизна при потрясающей эффективности. Речь о древесной золе: добавка, раздобыть которую не составит труда. Всего-то и нужно будет перед посадкой картошки всыпать пару столовых ложек этой золы.



Зола богата микроэлементами, калием, магнием и фосфором, укрепляющими корневую систему картофеля. Кроме того, она ускоряет рост и усиливает фотосинтез корнеплода. К тому же зола отпугнет часть вредителей и вполне может не допустить грибковые заболевания растений.

Просто всыпьте две ложки золы в лунку, смешайте с почвой, потом кидайте туда клубень и засыпайте землей. Конечно, древесная зола, несмотря на свои полезные качества, вовсе не панацея. Любой агрономический прием зависит от массы деталей: погода, район посадки, вид почвы – да мало ли что повлияет. Да, зола способна принести пользу урожаю, но не гарантирует стопроцентного итога, поэтому лучше бы сочетать применение золы с другими методами.

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