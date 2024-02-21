Кологривый бросил жену ради бывшей Прилучного - СМИ

Всплыла правда о любовном романе Кологривого с бывшей женой Прилучного
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Звезда "Слова пацана" был влюблен в Агату Муцениеце

Семейная сага Павла Прилучного и его бывшей супруги уже не первый год вызывает интерес поклонников звездной четы. Агата и Павел то расходились мирно, то начинали судиться и спорить. В настоящий момент Прилучный счастливо женат на Зепюр Брутян – у них родился сын. А "с личным" его экс-жены пока ничего не ясно.

Сама Агата признавалась, что у нее были после развода романы, но они остались краткосрочными. Пока она не обнародовала имени какого-то конкретного избранника. Однако недавно стало известно о чувствах звезды сериала "Закрытая школа" и молодого актера Никиты Кологривого. На съемках между актерами вспыхнули чувства. Знакомы они уже три года, но искра проскочила только во время совместной работы над фильмом "Я – медведь".

К осени все закончилось, рассказывают знакомые актрисы. В летних постах Агата всячески шутит на тему их романа со звездой "Слова пацана" и примеряет фамилию возлюбленного. В тот момент, к слову, Никита был в браке с актрисе Александриной Питиримовой, от которой у него дочь. Поэтому на вопросы журналистов об отношениях с Агатой молчал, как партизан.

"Слухи пусть пускают и дальше!" – отрезал любые попытки прояснить тему Кологривый.

Друзья самой Муцениеце заверяют, что актриса не смотрела на эти отношения как на нечто перспективное, потому что романов с женатым коллегой не желала. Однако об их чувствах узнала жена Никиты, и вскоре они расстались. В итоге не сложилось ни у Никиты и Агаты, ни у него с женой.

Как сегодня складывается личная жизнь Кологривого, никто не знает. Про Агату же говорят, что она встречается с бизнесменом Владимиром Перельманом, главой холдинга, в который входит несколько ресторанов. Кроме этой деятельности, Перельман увлекается йогой, а также интересуется дизайнерской мебелью.

Именно йога привела пару на новогодние каникулы в Таиланд, где влюбленные провели шикарные каникулы на роскошной вилле. У обоих в паре сложный бэкграунд в личном, поэтому они умеют ценить имеющееся. Друзья Агаты уверены, что стремительное развитие романа скоро завершится походом в ЗАГС.

Ранее "Утро.ру" приводили мнение психолога о том, как сказался развод между Муцениеце и Прилучным на их детях.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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