Продюсер заявил, что поездка Ивлеевой в ДНР еще больше разозлит народ

Павел Рудченко заявил, что это плохо кончится

Чем только не вымаливали прощение у своих зрителей звезды скандальной "голой" вечеринки. Жертвуют деньги, клянутся в верности, ну а некоторые пошли на крайние меры – решили обелить свое опозорившееся имя якобы добрым делом. Теперь артисты, зашедшие не в ту дверь, поголовно рвутся в зону боевых действий, чтобы разок выступить перед ранеными солдатами и привезти гуманитарную помощь. Селебрити, негодует народ, почему-то решили, что это вернет им народную любовь.

С таким визитом в Донбасс недавно съездил Филипп Киркоров, за что уже получил свою порцию критики и обвинения в лицемерии. А вот виновницу всей вакханалии, что произошла в клубе "Мутабор" Настю Ивлеву заранее предостерегли – не стоит ездить ДНР. Это вызовет еще больше негатива, считает продюсер Павел Рудченко.

"Если она, как издание пишет, рискнет, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет", — поделился мнением эксперт.

Рудченко уверен, такой жест доброй воли только сильнее разозлит и так неспокойную общественность. Лучшее решение для экс-ведущей "Орла и решки" сейчас – это "залечь на дно" и переждать бурю.

Напомним, накануне стало известно, что Анастасия Ивлеева собирается посетить город в ДНР. Ведущая хотела попасть на экскурсию в местную больницу, но здание обстреляли, поэтому теперь посещение невозможно. Военные эксперты заявили, что такой "покаянный туризм" унижает жителей Донецка, которые не обязаны быть массовкой.

Ранее стало известно о властной "крыше" Ивлеевой, которая ее покрывает.