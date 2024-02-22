"Миллионы за интим": стало известно о стоимости эскорт услуг Лободы

Популярная певица была не против подработки

Некогда популярная в России певица Светлана Лобода пользовалась любовью зрителей. Поговаривают, что в одно время по гонорарам обошла даже поп-короля эстрады Филиппа Киркорова. Однако раньше, пока деньги не текли рекой, после концерта в каком-нибудь ресторане артистка была не против дополнительного заработка.

Об этом рассказал музыкальный менеджер Сергей Лавров. По его словам, ту же Брежневу, например, предлагал богатеям продюсер Александр В, который ранее приложил руку к популярности порнозвезды Елены Берковой.

"Он показывал мне целый список артисток, которые были готовы провести вечер с бизнесменами", — поделился Сергей.

Конечно, эти встречи не выглядели как предоставление интим услуг. По словам Лаврова, все обставляли так, будто девушка приехала выступить индивидуально с доп. опциями. После нескольких песен следовало свидание, на котором начинающие артистки получали дорогие подарки. А уже затем звезда с клиентом уединялись.

За интим услуги с начинающими певцами бизнесмены были готовы платить миллионы рублей. Так, за ночь с Лободой богатей отдавали по 100 тысяч долларов. Самой популярной была Дана Борисова, судя по всему, из-за цены в 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Брежнева решила покинуть Украину после обвинений в эскорте.