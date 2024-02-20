Наташа Королева поиздевалась над невесткой прямо при сыне

Наташа Королева поиздевалась над невесткой прямо при сыне
Тарзан и Наташа Королева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look /globallookpress.com
В ресторане на праздновании дня рождения Архипа звездная свекобра вдоволь потроллила невестку

Наташа Королева в прошлом году отметила полувековой юбилей. Ее второй брак со стриптизером Сергеем Глушко, в отличие от семейной жизни с Игорем Николаевым, оказался удачным. Супруги до сих пор вместе, вырастили общего сына Архипа, которому только что исполнилось 22 года.

С Тарзаном исполнительница хита "Маленькая страна" счастлива, поскольку в этих отношениях любят ее и любит она. А Николаев пытался переделать под себя юную жену.
О личной жизни Архипа Глушко говорят разное. Последние слухи ходили, что он встречается с бывшей стриптизершей, а нынче мастером-визажистом Мелиссой. Наталья и Сергей по-взрослому мудро отнеслись к выбору сына и отпустили его в самостоятельное плавание.

Парочка постоянно мелькает на фото и видео, на руке Архипа внимательные подписчики заметили похожее на обручальное кольцо. Конечно, молодой человек не мог не пригласить свою возлюбленную на празднование своего дня рождения, куда пришли и его родители. Наташа Королева от души развлекалась и троллила потенциальную невестку, с юмором воплощая роль свекобры-змеищи.

Она хихикала, обещая пригласить на ужин всех подружек Архипа и посадить их в рядок вместе с именинником и его текущей дамой сердца.

Ранее "Утро.ру" писали, что исполнительница хита "Желтые тюльпаны" наконец-то возвращается в Россию из Америки, куда летала поздравить мать, давно живущую в Штатах.

Источник: Телеграм-канал "НеМалахов" ✓ Надежный источник
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