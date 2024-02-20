"Тянет на статью": певица Нюша страшно оконфузилась на концерте

Зрители возмущены появлением звезды

Сколько Нюша не старалась вести спокойную жизнь без эпатажа вокруг себя, избежать скандала ей не удалось. Певица страшно оконфузилась на концерте во Владивостоке. Исполнительница хита "Выше" была хедлайнером открытия соревнований "Дети Приморья". Посмотреть на звезду собрались ребята не только из России, но и из Белоруссии, Узбекистана, Китая и Северной Кореи.

Однако ожидания организаторов, которые пригласили Нюшу на столь важное мероприятие, певица не оправдала. Жители Владивостока были крайне возмущены откровенным появлением исполнительницы на сцене. Если быть точнее, многих возмутил внешний вид девушек из подтанцовки.

Под зажигательные песни Нюши танцовщицы ритмично двигались в черном нижнем белье. Поверх него была только сетка в стразах. Горожане заявили, что не такой пример должны были увидеть их дети-спортсмены от кумира.

На происшествие обратил внимание экономист Станислав Красноярский. Он отметил, что за такое можно попасть под статью о совращении несовершеннолетних.



"Мне вот интересно, кого-то за это уволят? Так-то на 135 статью УК РФ тянет", — рассказал мужчина.

Своим мнением относительно инцидента поделился и священник церкви Николая Чудотворца Павел Иванчин. Он заявил, что недостаток цензуры в мире звезд плохо влияет на подрастающее поколение.

Ранее сообщалось, что близкий друг Нюши сделал заявление о разводе певицы.