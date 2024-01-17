Забрала детей и уехала: Нюша бросила мужа после измены

Забрала детей и уехала: Нюша бросила мужа после измены
Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка решила вернуться в Москву

Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, решила бросить своего супруга. Она забрала двоих детей и уехала в Москву, в то время, как Игорь Сивов остался в Дубае. Праздники они провели порознь, что породило слухи о серьезных проблемах в браке.

В соцсетях обратили внимание на то, что в последнее время Нюша сильно похорошела. Она похудела после рождения второго ребенка, сменила имидж и стала более роковой и эффектной. Также артистка решила реанимировать свою музыкальную карьеру, которую ставила на паузу на фоне трудностей в отношениях с супругом.

После рождения первой дочки Нюша рассказывала, что муж ей изменил. При этом Сивов во всем обвинил свою жену – говорил, что она "обабилась", стала меньше ухаживать за собой, из-за чего он и пошел налево.

"Устала я от обмана, мало ли ты знаешь. Грусть сводит с ума, путаюсь, но даю тебе попытку", – поет она в новой песне после слухов о разводе.

Публика полагает, что отъезд Нюши подальше от мужа может быть неслучайным. Они привели в пример Леру Кудрявцеву, которая тоже в последнее время отдыхала без Макарова, а после недавнего возвращения из ОАЭ объявила о разводе. Поговаривают, что в последнее время хоккеист много пил и даже поднимал руку на телеведущую.

Источник: соцсети
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