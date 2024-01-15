Украинка Тодоренко забрала мужа и покинула Россию

Ведущая назвала себя плохой матерью

Телеведущая и певица Регина Тодоренко покинула Россию. Об этом звезда "Орла и Решки" сообщила в своих социальных сетях. Уроженка Украины забрала с собой мужа Влада Топалова и детей Михаила и Мирослава. Регина сообщила, что в этот раз они отдыхают на Мальдивах, и назвала острова райским местом.

В своем блоге Регина выложила видео, на котором уговаривает сына поспать в самолете. Под постом артистка пожаловалась, что путешествовать с детьми никогда "не скучно".

Также Регина Тодоренко рассказала, что они улетели на Мальдивы, так как на острова очень хотел пятилетний сын Михаил. Родительница пожаловалась, что из-за этого ее терзают муки совести, и она считает себя плохой мамой, ведь часто идет на поводу у детей и не может им ни в чем отказать.

До этого телеведущая поделилась, что сын захотел полететь в Америку к своей подруге Эмили (дочь блогера Марины Могилко). Регина долго мучилась и не знала, как переубедить ребенка, ведь 25-часовой перелет до США с двумя детьми она не выдержит. Позже Тодоренко рассказала, что семьи встретятся не в Штатах, а на нейтральной территории поближе к России.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на забравшего детей Павла Прилучного.