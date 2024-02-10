Собчак рассказала о неприятных последствиях интервью с Путиным

Собчак рассказала о неприятных последствиях интервью с Путиным
Ксения Собчак. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость посмотрела весь материал целиком

Ксения Собчак внимательно следит за работой не только российских, но и зарубежных коллег. Поэтому интервью Путина с Карлсоном она пропустить не могла. В момент публикации беседы, а это было два часа ночи, ведущая не спала и даже посмотрела все целиком.

Однако на утро после выхода сенсации Собчак рассказала о неприятных для себя последствиях интервью с Путиным. Знаменитость призналась, что до утра она так и не смогла нормально поспать из-за тревожных снов. И теперь, вероятно, весь день она не сможет работать или заняться чем-то полезным.

"Зомби в городе, тону с ребенком, какой-то корабль... Какие сплошные кошмары. Не знаю, к чему это", – многозначительно поделилась журналистка.

При этом она отказалась считать разговор Путина с Карлсоном настоящим интервью, назвав все "монобеседой". 

Ранее СМИ подсчитали, каких тем во время интервью с Такером Карлсоном президент касался чаще всего.

Источник: Telegram
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