Михалков хлестко врезал Собчак: "Есть более интересные и важные темы"

Режиссер ответил, что с президентом они "голую вечеринку" не обсуждали

"Голая" вечеринка подняла в Сети большую волну. Возмущенные россияне требовали наказания для присутствовавших в "Мутаборе" звезд, и в итоге тех начали снимать с концертов и вырезать из записей передач. Дошло и до главы государства. Никита Михалков парировал обвинения Ксении Собчак, приписавшей ему передачу фото и видео со скандального события.

"Блондинка в шоколаде", участвовавшая в эпатажной тусовке, долго искала, кто же "настучал" президенту о событии. В своем блоге она прямо указала на Никиту Михалкова. Ведущая предположила, что Путин прислушивается к мэтру и проблемы звезд, начавшиеся после посещения клуба, могли иметь начало в этом.

Михалков хлестко врезал Собчак, довольно быстро отреагировав на наветы, и ответил, что они с Владимиром Владимировичем не говорили про случившееся в клубе "Мутабор".



"У нас есть более интересные и важные темы для обсуждения", – отрезал режиссер с мировым именем.



Напомним, слитые кем-то фото и видео с вечеринки Насти Ивлеевой взорвали Интернет и вызвали почти три недели обсуждений и возмущений. Артисты, участвовавшие в мероприятии, потеряли немало денег на разорванных контрактах и отмененных корпоративах.

Ранее мы писали, что Владимир Соловьев призвал знаменитостей игнорировать приглашения на интервью от Ксении Собчак.

