Сын прервал молчание после новости о конфискации виллы Ротару

Сын прервал молчание после новости о конфискации виллы Ротару
София Ротару. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистку хотят лишить имущества в Ялте

После открытых антивоенных высказываний София Ротару покинула Россию. Однако недвижимость в стране, где звезда обрела популярность, осталась. Чего только стоит вилла в Крыму, которую украинка пыталась по-быстрому сбыть с рук. Вот только с ценой прогадала, никто не захотел покупать недвижимость за 2,2 миллиарда рублей. 

Власти Ялты предложили национализировать виллу и передать городу. Это решение поддержали 80 процентов жителей. Сама Ротару никак не высказывалась по этому поводу. Сын артистки Руслан Евдокименко на вопрос о недвижимости тоже ответил, как отрезал. 

"Без комментариев", – прервал молчание семейства звездный наследник. 

Исторической недвижимостью в Крыму София Ротару владела с 2008 года. Несмотря на то, что объект является архитектурным наследием, певица полностью перестроила виллу в дорогущий отель. Деньги от сдачи номеров исполнительница гребла лопатой, ведь когда гостиница работала, за ночь в самом дешевом номере просили 12 тысяч рублей. За апартаменты класса люкс гости платили по 80 тысяч. 

Отель, который певица планировал продать за огромные деньги, как оказалось, достался ей абсолютно бесплатно. Сообщается, что после того, как Ротару лишат звания "почетный гражданин Ялты" и конфискуют виллу, там планируют открыть Дворец бракосочетания. 

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей