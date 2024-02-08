Сергей Лавров рассказал, как Пугачева пыталась конкурировать с Ротару

Сергей Лавров рассказал, как Пугачева пыталась конкурировать с Ротару
София Ротару. Фото: Svetlana Mal'tseva/www.globallookpress.com
Давние оппонентки не переносили друг друга на дух

Cофия Ротару постоянно соревновалась с Аллой Пугачевой – однако ни одна никогда не выступала открыто против другой, заявил продюсер Сергей Лавров. Критик уверен, что Примадонна никогда бы не стала идти против "хуторянки", в отличие от остальных, менее значимых артистов.

У обеих хватало достаточно влияния – в былые времена все доходило до того, что певицы "делили "Останкино" на две части". К примеру, во времена "Песни года" Алла Борисовна могла выступать на закрытии программы в один день, а София Михайловна – в другой.

При этом, указывает Лавров, "хуторянка" стала народной артисткой Советского Союза раньше Примадонны. И первая собирала тысячи людей на стадионах тогда, когда Алла не могла себе этого представить.

"Когда Соня узнала, что у Пугачевой появился спецвагон, он сказала, что ей тоже нужен свой спецвагон", – вспомнил продюсер.

Да и встреча двух певиц не проходила без напряжения – те приветствовали друг друга со сжатыми зубами. Хотя как-то перед выступлением Ротару дала Пугачевой таблетку от головной боли – и напомнила об этом директору Примадонны, когда та пыталась уже вломиться в гримерку.

А ранее мы рассказывали, что ждет отель Ротару в Крыму.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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