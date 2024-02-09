"Это разрушает брак": Гузеева проговорилась о проблемах в семье

"Это разрушает брак": Гузеева проговорилась о проблемах в семье
Лариса Гузеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая призналась, что часто плачет

Российская телеведущая Лариса Гузеева замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. Многие считали, что брак знаменитости идеален, ведь о своем избраннике она практически не рассказывает, да и отношения их длится уже 25 лет. Однако, устроив сотни судеб в рамках шоу "Давай поженимся!", знаменитая сваха, кажется, начала забывать о своем счастье. 

Так, в одном из интервью Гузеева проговорилась, что в их с мужем отношениях есть проблемы. В основном они связаны с недопониманием со стороны Игоря. Она рассказала, что часто плачет из-за этого, например, если супруг принесет домой хлеб, который не по вкусу теледиве. 

"Это называется "невнимание к партнеру". И это разрушает брак",  —  поделилась личными переживаниями телеведущая.  

Гузеева призналась, что никогда не мечтала о семье и долгое время была уверена, что не выйдет замуж и не заведет детей. Но, кажется, компромисс удалось найти. Сейчас отношения между супругами весьма консервативные, Лариса рассказала, что у них традиционное распределение ролей в доме: есть женские обязанности, а есть мужские. 

Напомним, Гузеева замужем была три раза. Первый брак артистки разладился из-за пристрастий мужа к алкоголю и другим веществам. Вместе они были около семи лет. Вторым избранником главной свахи страны стал Каха Толордавов. В браке у них родился сын, но любовь быстро прошла, и они развелись. 

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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