Где похоронят Сябитову: войны за наследство не будет

Где похоронят Сябитову: войны за наследство не будет
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственникам предстоит исполнить наставление ведущей

Главная сваха страны Роза Сябитова задумалась о своей смерти. Теледива сообщила, что не желает своих похорон на кладбище. По ее мнению, лежать в земле — занятие не из приятных даже после кончины. По таком случаю ведущая "Давай поженимся!" дала родственникам наставление. 

"Я детям дала ряд рекомендаций, которые они должны будут соблюдать. Хочу, чтобы меня кремировали",  —  рассказала о своих желаниях ведущая. 

Также Роза уточнила, что после кремации дети должны будут отправиться в Италию и там с яхты около Сицилийских островов  развеять прах матери над морем. Сябитова отметила, что она придумала это для того, чтобы не утруждать родных церемониями, а оставить после своего ухода приятные воспоминания. 

В Семье Сябитовой на тему смерти говорят абсолютно спокойно и без предрассудков, призналась Роза. Так, недавно 61-летняя сваха заявила, чтобы после ее кончины дети не устроили войну за наследство, она составила завещание, где точно прописала, что достанется сыну, а что дочери. 

К слову, накануне стало известно, что Лариса Гузеева вышвырнула коллегу с шоу "Давай Поженимся!"

Источник: Prozvezd.info ✓ Надежный источник
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