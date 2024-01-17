"Враль": Миронова накинулась на Садальского после слов об отце

Знаменитость разгневало недавнее заявление артиста

Актриса Мария Миронова ответила Станиславу Садальскому, который дал резкую оценку ее высказываниям об отце. Она публично накинулась на артиста и пригрозила ему последствиями.

Ранее в соцсетях Миронова сообщила, что ее отец не получил звание народного артиста СССР поскольку не питал особо трепетных чувств к советской власти. Ее заявление спровоцировало скандал. После этого Садальский выразил мнение, что артистка намеренно рассказывает сказки о своем знаменитом родителе.

Мария Миронова не смогла пройти мимо таких резких заявлений в свой адрес. Она обратилась к Садальскому в соцсетях, отметив, что он постоянно наживается на именах артистов, с которыми даже не был знаком.

"Остерегайтесь, враль!", – написала она.

Садальский, в свою очередь, пока никак не отреагировал на угрозы Мироновой.