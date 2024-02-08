София Ротару получила виллу в Крыму бесплатно: "Открыла дорогущий отель"

Певица, сбежавшая из страны, может лишиться имущества

Пока осудившая Россию София Ротару всеми силами пытается продать свою виллу в Крыму, местные власти сообщили о намерении национализировать объект. "Русская община" в Ялте уточнила, что здание является памятником архитектуры, а певице оно досталось на безвозмездной основе.

"Здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. Там были купальни Роше", — сообщила руководитель организации Ирина Алексеева.

Она уточнила, что когда недвижимость попала в руки певицы, она практически полностью разрушила историческое здание и построила там свой отель. Что абсолютно недопустимо для памятника архитектуры. В связи с этим ялтинцы потребовали забрать гостиницу у Софии Ротару и вернуть ее в собственность города.

Здание 19 века досталось Ротару в 2008 году. Оно находится в самом сердце города, недалеко от моря. Певица открыла там элитный отель, в котором, несмотря на цены, всегда была полная резервация. Когда заведение функционировало, самый дешевый номер можно было снять за 12 тысяч рублей, люкс обходился гостям в 80 тысяч рублей за ночь.

Порядка четырех лет гостиница Ротару не работает. Певица планировала сбыть недвижимость с рук более чем за два миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Софию Ротару хотят оставить без почетных званий.