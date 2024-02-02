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Слухи о том, что Алла Пугачева была серым кардиналом российского шоу-бизнеса ходят давно. В этом ее обвиняли некоторые звезды, уверяя, что именно из-за Примадонны их творческая карьера оказалась не настолько успешной. Сама знаменитость отвечала на это, что каждая бездарность ищет причину в собственном провале снаружи, но не внутри.
Однако продюсер Сергей Лавров утверждает, что определенная часть знаменитостей и правда пострадали от нелюбви Аллы Борисовны. Гендиректоры на ТВ расправились с несколькими звездами из-за Пугачевой, поскольку опасались, что артистка откажется выступать с ними на одной сцене.
Приглашать Пугачеву на важные концерты было очень почетно – так мероприятие сразу обретало масштаб. Поэтому продюсеры соревновались между собой, куда певица придет в этот раз. Она, в свою очередь, пользовалась востребованностью и спрашивала, кто еще приглашен на концерт. И если ей не нравится состав, легко могла от всего отказаться.
"И продюсеры убирали этих артистов. На телеканалах уже знали, кого Пугачева любит, а кого она не любит, и брали звезд под нее", – говорит Лавров.
По его словам, единственное, что Пугачева могла делать – это манипулировать другими людьми, чтобы добиваться своих целей. Но это не всегда было успешно. Например, задвинуть Софию Ротару она так и не смогла, несмотря на очевидную конкуренцию, поскольку победить всенародную любовь невозможно.
Ранее Юрий Лоза заявил, что Пугачева сама довела себя до самоуничтожения.
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