Пельш о КВН: "Это интереснее, чем сидеть в жюри"

Новый ведущий КВН рассказал, что Масляков отошел от дел и каково ему самому за тумбой ведущего

Валдис Пельш, похоже, окончательно утвержден в роли нового ведущего "Клуба веселых и находчивых". В 2022 году бессменный ведущий КВН в течение шести десятков лет окончательно оставил пост и с тех пор за заветной тумбой пробовали силы разные кандидаты. Но, похоже, ставший популярным благодаря программе "Угадай мелодию" латышский ведущий прижился там лучше всех.

Пельш рассказал, что в прошлом году он вел несколько передач: летний кубок, 1/8 и полуфинал, встречу выпускников и финал. В этом году он тоже ведет часть программ. По признанию самого шоумена, вести программу куда интереснее, чем сидеть в жюри, и что ему самому очень интересна новая должность.

Напомним, после повторного заболевания коронавирусом Александр Масляков, с чьим именем ассоциируется КВН у многих поколений зрителей, вынужден был оставить работу и переехал за город, где ему стало легче. Но даже после выздоровления он не вернулся в мегаполис, избегая стрессов и очередного вируса.

С тех пор главную фразу шоу "Мы начинаем КВН" провозглшали по очереди Дмитрий Нагиев и Дмитрий Хрусталев, пробовался в роли ведущего Иван Ургант. Однако среди всех кандидатов в итоге выбор пал на Пельша. Участники проекта разных лет понимают, что без Маслякова это будет другой КВН, но многие надеются, что дух и искру юмористической передачи удастся сохранить.

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