Напился и разнес квартиру: после отъезда Кудрявцевой Макаров устроил погром

Напился и разнес квартиру: после отъезда Кудрявцевой Макаров устроил погром
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это и стало последней каплей для ведущей

Близкая знакомая Леры Кудрявцевой сделала заявление о разводе звездной пары. Она рассказала, что телеведущая старалась поддерживать Игоря Макарова всеми возможными способами, но терпение лопнуло, когда хоккеист напился и разнес квартиру – там произошел серьезный потоп. Погром он устроил вскоре после отъезда супруги – Лера с дочкой в это время находилась на отдыхе в другой стране. 

"Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль",  —  рассказала женщина о проблемах в семье телеведущей.

Сама Лера Кудрявцева однозначных ответов касательно своего брака не дает. Кто-то считает, что пытается держать интригу, другие уверены  —  бережет чувства мужа-алкоголика. 

По этой причине брак телеведущей сейчас окутан домыслами. Так, ранее общественность предположила, что блондинка ушла от хоккеиста из-за его проблем в карьере. Стало известно, что некогда успешный спортсмен, получавший миллионы долларов, остался без работы и даже прибился под крыло Плющенко. Теперь Игорь Макаров тренирует детей на базе школы "Ангелы Плющенко". 

Напомним, после зимних каникул Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от своего мужа. В качестве причины она назвала алкоголизм супруга. Однако позже добавила, что пыталась вразумить хоккеиста, устроив встряску общественным заявлением. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей