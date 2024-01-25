Напился и разнес квартиру: после отъезда Кудрявцевой Макаров устроил погром

Это и стало последней каплей для ведущей

Близкая знакомая Леры Кудрявцевой сделала заявление о разводе звездной пары. Она рассказала, что телеведущая старалась поддерживать Игоря Макарова всеми возможными способами, но терпение лопнуло, когда хоккеист напился и разнес квартиру – там произошел серьезный потоп. Погром он устроил вскоре после отъезда супруги – Лера с дочкой в это время находилась на отдыхе в другой стране.

"Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль", — рассказала женщина о проблемах в семье телеведущей.

Сама Лера Кудрявцева однозначных ответов касательно своего брака не дает. Кто-то считает, что пытается держать интригу, другие уверены — бережет чувства мужа-алкоголика.

По этой причине брак телеведущей сейчас окутан домыслами. Так, ранее общественность предположила, что блондинка ушла от хоккеиста из-за его проблем в карьере. Стало известно, что некогда успешный спортсмен, получавший миллионы долларов, остался без работы и даже прибился под крыло Плющенко. Теперь Игорь Макаров тренирует детей на базе школы "Ангелы Плющенко".

Напомним, после зимних каникул Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от своего мужа. В качестве причины она назвала алкоголизм супруга. Однако позже добавила, что пыталась вразумить хоккеиста, устроив встряску общественным заявлением.