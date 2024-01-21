"Гнать отовсюду": в Сети резко отреагировали на истерику Гагариной на "Голосе"

"Гнать отовсюду": в Сети резко отреагировали на истерику Гагариной на "Голосе"
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Зрители не разделили обиду певицы-наставницы и осудили ее выходку

Первый же день съемок нового сезона "Голоса" отметился конфликтом: обидевшись на конкурсантку, Полина Гагарина выбежала из студии. В Сети осудили выходку артистки.

Гагарина выкрикнула, что ее использовали и травмировали, когда очередная кандидатка, начинающая певица Анастасия Паньшина выбрала наставником не ее, а Преснякова. Полуфиналист проекта Антон Беляев поспешил увести взвинченную коллегу в коридор. Спустя некоторое время Гагарина вернулась в свое кресло наставницы и даже нашла в себе силы пошутить на тему абьюза в этой ситуации. Не преминула она и напомнить о том, кто победил в прошлом сезоне.

По мнению многих пользователей Сети, выходка Гагариной требует реакции. Зрители считают, что амбициозная певица слишком много себе позволяет и в ситуации с Паньшиной явно перегнула – участникам и без ее обид хватает переживаний в выборе наставника.

"Гагарину следует гнать отовсюду", – возмутился один из зрителей.

Певице предъявили претензии и за бойкот Ярослава Дронова на "Песне года".

"Мне Гагарина никогда не нравилась, а после записи концерта "Песня года" не слушаю ее совсем", – поддержал другой комментатор.

Напомним, Полина Гагарина усаживалась в кресло наставника шесть раз, и ее воспитанники входили в четверку лидеров. Однако победить вместе с подопечными она сумела лишь дважды, да и лучшим наставником ее не выбирали.

Ранее мы писали о резкой критике Гагариной со стороны Лаймы Вайкуле.

Источник: News.ru
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