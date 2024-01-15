Концерты русофобов за границей не нужны: билеты на Назарова* и Галкина* не берут

Концерты русофобов за границей не нужны: билеты на Назарова* и Галкина* не берут
Дмитрий Назаров*. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press /globallookpress.com
Выступления артистов-иноагентов не пользуются бешеной популярностью в Дубае

Многие представители отечественного шоубизнеса на каникулы летают в Объединенные Арабские Эмираты. Кто-то участвует в музыкальных фестивалях или клубных выступлениях, кто-то просто отдыхает. Есть и такие, кто предпочитает совмещать отпуск с подработкой. Впрочем, кто-то и после новогодних каникул выступает на дубайской сцене. Однако русофобов, похоже, в Эмиратах не ждут.

В прошедшие выходные на площадках Дубая замечали Нурлана Сабурова, Валерию, группы "Отпетые мошенники" и "Стрелки". Очередей за билетами не стояло, но и ряды не пустовали. Как правило, выступления проходят в ресторанах или на похожих площадках, где можно сначала поесть, потом потанцевать.

Интересно, но артисты, получившие в России звание иноагентов, не могут похвастаться тем, что билеты на их выступления в Дубае нарасхват. Декабрьский концерт Земфиры* отменили – не продано и трети мест. А поскольку гонорар ей уже выплатили, мероприятие переносят на другую дату. Цены на него, кстати, начинаются от 120 тысяч рублей.

Правда, и входные квиточки подешевле не раскупают, как горячие пирожки. Дмитрий Назаров* запланировал на 9 марта лирическую комедию, и продано пока только несколько билетов. Известно, что первоначально Назаров хотел выступать с русофобскими стихами, но ему не разрешили.

Штраф за русофобские шутки получил Максим Галкин*, и теперь он не может выступать в ОАЭ, ведь его программа состоит в основном из приколов на тему политики. А январские концерты в Таиланде отменили все по той же причине – очень плохо продаются билеты, несмотря на толпы русских туристов в Пхукете и Паттайе.

Ранее мы писали, что сбежавший актер Семен Трескунов набросился на Хабенского, уволившего когда-то Назарова* из театра МХТ.


*признан иностранным агентом в России
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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