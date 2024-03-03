Восточный десерт из трех ингредиентов: рецепт фисташковой халвы

Ароматное лакомство удивит гостей

Российские хозяйки всегда стремятся накормить домашних не только вкусной, но и необычной едой. При этом тратить слишком много времени на кулинарный шедевр не всегда получается. К счастью, есть много простых рецептов, которые на выходе дают оригинальные и очень вкусные блюда. "Утро.ру" предлагает приготовить ароматный восточный десерт – фисташковую халву.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления