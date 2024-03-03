Восточный десерт из трех ингредиентов: рецепт фисташковой халвы

Российские хозяйки всегда стремятся накормить домашних не только вкусной, но и необычной едой. При этом тратить слишком много времени на кулинарный шедевр не всегда получается. К счастью, есть много простых рецептов, которые на выходе дают оригинальные и очень вкусные блюда. "Утро.ру" предлагает приготовить ароматный восточный десерт – фисташковую халву.
Ингредиенты
1,5 стакана очищенных фисташек, 100 г сахарного песка, пять больших ложек сливочного масла.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно подготовить фисташки. Очищенные орехи следует залить кипящей водой и дать им постоять около получаса. Затем сливаем жидкость и даем орешкам немного просохнуть.
Теперь их нужно измельчить. Для этого отправляем орехи в чашу блендера. Туда же добавляем сахарный песок.
Пришло время готовить саму халву.
На сковороде подходящих размеров растапливаем сливочное масло. Выкладываем туда сладкую ореховую смесь и готовим на умеренном огне в течение минут 15. Очень важно постоянно помешивать смесь.
Затем ароматное лакомство нужно переложить в формочку для халвы, которую предварительно смазываем маслом.
Осталось отправить десерт в холодильник на несколько часов. Когда угощение достигнет нужной консистенции, его можно подавать к столу.
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