Делаем моющее средство для посуды своими руками: экологично и бюджетно

Делаем моющее средство для посуды своими руками: экологично и бюджетно
Фото:freepik.com
Для приготовления геля не потребуется много времени

Синтетические моющие средства, которые мы часто видим на полках магазинов, наносят большой вред как окружающей среде, так и здоровью человека. В последнем случае гель просто не смывается полностью с посуды и при дальнейшем использовании вместе с едой попадает в организм. Заменить магазинное моющее средство можно домашним. Готовится оно быстро из доступных товаров, которые есть в каждом доме. 

Нам понадобятся: 

  • Хозяйственное мыло – 50 гр.
  • Горячая вода – 1 литр.
  • Порошок горчицы – 3 ст.л. 
  • Пищевая сода – 3 ст.л . 
  • Нашатырный спирт – 4 ст.л. 

Приготовление:

  1. Для начала брусок хозяйственного мыла необходимо натереть на терке. Получившуюся массу залейте стаканом (300 мл.) кипятка.
  2. В емкость также отправляем горчицу, соду и тщательно перемешиваем, чтобы все кусочки мыла и порошок растворились. 
  3. После этого постепенно введите в получившуюся смесь оставшуюся горячую воду и нашатырный спирт. Снова перемешиваем.
  4. Перед применением средство для мытья посуды необходимо остудить. Оно слегка загустеет и приобретет текстуру легкого геля. 

Чтобы использовать корейское моющее средство, нанесите его на губку, как обычно, и потрите столовые приборы. По началу вас может испугать то, что нет такой объемной пены, как от магазинного геля. Однако вскоре вы заметите, как хорошо он отмывает посуду, а главное – без вреда для здоровья и природы. 

Ранее мы рассказывали о средстве, которое поможет отбелить пожелтевшую микроволновку. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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