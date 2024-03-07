Делаем моющее средство для посуды своими руками: экологично и бюджетно

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Синтетические моющие средства, которые мы часто видим на полках магазинов, наносят большой вред как окружающей среде, так и здоровью человека. В последнем случае гель просто не смывается полностью с посуды и при дальнейшем использовании вместе с едой попадает в организм. Заменить магазинное моющее средство можно домашним. Готовится оно быстро из доступных товаров, которые есть в каждом доме.
Нам понадобятся:
Приготовление:
Чтобы использовать корейское моющее средство, нанесите его на губку, как обычно, и потрите столовые приборы. По началу вас может испугать то, что нет такой объемной пены, как от магазинного геля. Однако вскоре вы заметите, как хорошо он отмывает посуду, а главное – без вреда для здоровья и природы.
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