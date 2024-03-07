Делаем моющее средство для посуды своими руками: экологично и бюджетно

Для приготовления геля не потребуется много времени

Синтетические моющие средства, которые мы часто видим на полках магазинов, наносят большой вред как окружающей среде, так и здоровью человека. В последнем случае гель просто не смывается полностью с посуды и при дальнейшем использовании вместе с едой попадает в организм. Заменить магазинное моющее средство можно домашним. Готовится оно быстро из доступных товаров, которые есть в каждом доме.

Нам понадобятся:

Хозяйственное мыло – 50 гр.

Горячая вода – 1 литр.

Порошок горчицы – 3 ст.л.

Пищевая сода – 3 ст.л .

Нашатырный спирт – 4 ст.л.

Приготовление:

Для начала брусок хозяйственного мыла необходимо натереть на терке. Получившуюся массу залейте стаканом (300 мл.) кипятка. В емкость также отправляем горчицу, соду и тщательно перемешиваем, чтобы все кусочки мыла и порошок растворились. После этого постепенно введите в получившуюся смесь оставшуюся горячую воду и нашатырный спирт. Снова перемешиваем. Перед применением средство для мытья посуды необходимо остудить. Оно слегка загустеет и приобретет текстуру легкого геля.

Чтобы использовать корейское моющее средство, нанесите его на губку, как обычно, и потрите столовые приборы. По началу вас может испугать то, что нет такой объемной пены, как от магазинного геля. Однако вскоре вы заметите, как хорошо он отмывает посуду, а главное – без вреда для здоровья и природы.

Ранее мы рассказывали о средстве, которое поможет отбелить пожелтевшую микроволновку.