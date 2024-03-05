Больше кожуру банана не выбрасываем: стали красивее в несколько раз

Больше кожуру банана не выбрасываем: стали красивее в несколько раз
Фото: freepik.com
Рассказываем, как правильно сделать маску для лица

Банан является полезным и питательным продуктом не только при употреблении в пищу, но и при использовании в косметологических целях. Он богат микроэлементами в том числе и в кожуре, поэтому выбрасывать ее не стоит. Вместо этого можно стать красивее в несколько раз.

Банановая кожура богата витаминами, которые способны сохранить молодость кожи. Также маски с ее добавлением помогают бороться с отеками, воспалениями, они делают лицо более сияющим и гладким, разглаживая морщины. Делимся рецептом средства.

Рецепт маски для лица из кожуры банана

1. Берем ложку и счищаем внутренний слой с банановой кожуры. 

2. Разминаем все до состояния пюре. 

3. Смесь накладываем на лицо на 10 минут, после чего смываем холодной водой. Повторять все следует 2-3 раза в неделю.

Чтобы осветлить лицо, к пюре из банановой кожуры можно добавить немного лимонного сока. Средство нужно использовать не дольше 5 минут. 

С отеками борется смесь из банановой кожуры и геля алое-вера. Все можно использовать в качестве патчей, закрывая текстильной салфеткой или ватным диском.

Также утром можно не только сделать маску, но и взбодрить организм крайне полезным коктейлем из двух ингредиентов. 

Источник: Утро.ру
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