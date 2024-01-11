Надоели котлеты? Рецепт вкусного греческого блюда из фарша

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Новогоднее изобилие блюд осталось в прошлом, пришло время переходить на полезные и привычные желудку продукты. В то же время всегда важно радовать домашних вкусной едой и разнообразием меню. Если вам надоели привычные котлеты, предлагаем обратить внимание на простой рецепт бомбического блюда из фарша. Греческий кефтедес можно подавать отдельно или с любимым гарниром.
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