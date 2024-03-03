Необычный способ посадки семян увеличит всхожесть и урожайность

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В феврале обычно начинают сажать семена на рассаду. Конечно, первым делом садоводы переживают, смогут ли взойти семена и сколько из них проклюнется из земли. О почти гарантированном способе высадки семян, однако, знают далеко не все любители огородничества.
А между тем букетный способ посева увеличивает шансы всхожести в разы, в отличие от обычного метода, когда семена сажают по одному в лунку. Кроме того, сокращается время на высадку рассады, ведь сразу в одну лунку попадает не одно, а сразу пять или десять семян. Повышается шанс всхожести, ведь близкое расположение заложено эволюцией. К тому же при таком общем проращивании выделяются гормоны роста, делающие семена сильнее и выносливее. У них образовывается крепкая корневая система, выдерживающая пикировку в дальнейшем. К тому же на подоконнике остается место для новых семян.
Арина Малышева, лаборант-исследователь Якутского ботанического сада Института биологических проблем криолитозоны, использует именно этот метод, засыпая семена в круглую кассету, помещая под грунт и поливая. Впрочем, сажать можно в баночки из-под сметаны, йогурта, пластиковые стаканчики. Но не подойдет маленькая емкость типа торфяных таблеток.
Когда появятся два-три листочка, ростки можно разделять. Если это томаты, просто разломить земляной ком, не боясь за корни растения – на рост это не повлияет. Можно размочить водой, чтобы аккуратно разъединить корни растения. Отличный вариант высадить и сразу куртиной. Территорию и солнце растения разделят сами, а клумба будет выглядеть красивой и роскошной.
Букетный способ подходит не для всех растений. Например, нельзя сажать так те культуры, чья корневая система хрупкая и легко повреждается: тыкву, огурцы, кабачки. А вот для помидоров, перца, некоторых цветов способ идеальный.
Ранее мы объясняли, зачем замачивать семена перцев перед посевом.
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