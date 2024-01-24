Французский торт за 10 минут: рецепт нежнейшего десерта

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Благодаря бездне рецептов в интернете российские хозяйки получили прекрасную возможность разнообразить домашнее меню зарубежными вкусностями. "Утро.ру" предлагает рецепт вкусного французского десерта, который можно приготовить буквально за 10 минут.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...