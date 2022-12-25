Исчезнет со стола первым: салат из четырех ингредиентов на Новый год

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Быстрая в приготовлении закуска порадует гостей

На Новый год всегда хочется приготовить побольше вкусных блюд. Тем более, что существует примета – 12 разнообразных вкусностей принесут удачу. "Утро" рассказывает, как поставить на стол один лишний салат и не потратить много времени на него.

Ингредиенты

  • Свекла – 2 шт.
  • Сырки плавленые – 2 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Крабовые палочки – 400 гр.
  • Майонез, соль и перец – по вкусу. 

Приготовление

Свеклу запечь. Для этого каждый овощ упаковать в фольгу и отправить в духовку на час при температуре 180 градусов. Затем, когда остынет, потереть на терке. Яйца сварить и измельчить. 

Плавленый сыр также натереть. Для этого отправьте его в морозилку на пару минут. Крабовые палочки мелко порезать.

Теперь можно собирать салат. Для этого положить на тарелку кольцо. Нижнем слоем будет свекла. Затем полить майонезом и выложить сыр. Потом пойдет слой яиц и поверх – крабовые палочки. Смазать салат майонезом. Украсить угощение можно мелко порезанной зеленью. Чтобы блюда не развалилось после того, как вы снимите кольцо, лучше отправить его в холодильник на пару часов.

Подать гостям также можно салат из грибов. Как его приготовить, читайте в нашем другом материале. 

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