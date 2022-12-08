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"Утро" предлагает попробовать легкий в приготовлении вариант
селедки под шубой. Он не только готовится за считанные минуты, но и менее
калорийный.
Свеклу очистить от кожуры. Горошек, если используете заморозку, достаньте из холодильника заранее. Ингредиенты нарежьте и сложите в миску, добавьте горошек. Посолите, поперчите, заправьте маслом и перемешайте. Перед тем, как подавать на стол, посыпьте мелко нарезанной зеленью на ваш вкус.
Селедка под шубой за пять минут готова.
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