Классический рецепт салата с крабовыми палочками на Новый год

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По желанию блюдо можно разнообразить с помощью двух ингредиентов

Многим знаком вкус салата с крабовыми палочками. Однако не все хозяйки готовят его так, как прописано в оригинальном рецепте. Расскажем, как приготовить классическую версию данного угощения.

Салат может занять почетное место на новогоднем столе. Готовить его совсем не сложно.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 400 граммов,

Консервированная кукуруза – 350 граммов,

Рис – 200 граммов,

Яйца – пять штук,

Майонез – 125 граммов,

Зелень (лук, петрушка, укроп) – по одному пучку,

Соль – по вкусу.

Приготовление:

Сварите рис и яйца. Пока первый ингредиент остывает, снимите скорлупу со второго. Нарежьте продукт кубиками небольшого размера.

Крабовые палочки тоже нарежьте маленькими кубиками. Измельчите лук, петрушку и укроп. Откройте банку с кукурузой и слейте весь лишний сок.

Возьмите глубокую миску. В ней смешайте яйца, крабовые палочки, кукурузу, рис и зелень. Добавьте необходимое количество майонеза, а также соль по вкусу.

Простой и вкусный салат готов! 

Как разнообразить вкус салата

Если вам надоел привычный вкус салата и вы хотите внести в него некоторое разнообразие, на помощь придут консервированные ананасы или гранат. Один из этих продуктов можно использовать вместо зеленого лука.

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом необычного салата с курицей и грибами на Новый год.  

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