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Многим знаком вкус салата с крабовыми палочками. Однако не все хозяйки готовят его так, как прописано в оригинальном рецепте. Расскажем, как приготовить классическую версию данного угощения.
Салат может занять почетное место на новогоднем столе. Готовить его совсем не сложно.
Крабовые палочки – 400 граммов,
Консервированная кукуруза – 350 граммов,
Рис – 200 граммов,
Яйца – пять штук,
Майонез – 125 граммов,
Зелень (лук, петрушка, укроп) – по одному пучку,
Соль – по вкусу.
Сварите рис и яйца. Пока первый ингредиент остывает, снимите скорлупу со второго. Нарежьте продукт кубиками небольшого размера.
Крабовые палочки тоже нарежьте маленькими кубиками. Измельчите лук, петрушку и укроп. Откройте банку с кукурузой и слейте весь лишний сок.
Возьмите глубокую миску. В ней смешайте яйца, крабовые палочки, кукурузу, рис и зелень. Добавьте необходимое количество майонеза, а также соль по вкусу.
Простой и вкусный салат готов!
Если вам надоел привычный вкус салата и вы хотите внести в него некоторое разнообразие, на помощь придут консервированные ананасы или гранат. Один из этих продуктов можно использовать вместо зеленого лука.
Ранее "Утро.News" поделилось рецептом необычного салата с курицей и грибами на Новый год.
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