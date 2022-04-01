Сдобный пирог довольно прост в приготовлении

Скоро Пасха, а это значит, что пора продумывать угощение на праздничный стол. Помимо классических куличей, можно удивить гостей вкусным маковым пирогом. Благодаря тому, что он состоит из нескольких слоев, блюдо выглядит как торт, и при этом десерт довольно прост в приготовлении.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 3 стакана;

Сахар – 3/4 стакана;

Дрожжи свежие – 50 гр.;

Сметана 20% – 1 стакан;

Яйца куриные – 3 штуки;

Сливочное масло – 200 гр.;

Семена мака – 200 гр.;

Молоко – 2 стакана;

Мед жидкий – 4 столовые ложки;

Манная крупа – 4 столовые ложки;

Яблоко – 1 штука;

Соль – щепотка по вкусу.

Приготовление:

Молоко подогреть и залить им мак до полного покрытия. Когда семена набухнут, их нужно будет отжать и измельчить в мясорубке несколько раз. Добавить к молотым семенам мед с сахаром, теплое сливочное масло и манку, перемешать. Очищенное яблоко натереть и добавить к массе.

Белки отделить от желтков, взбить их в пену, добавив щепотку соли. Желтки отложить, они еще понадобятся. Взбитые белки добавить к начинке из мака.

Дрожжи растереть с сахаром. К яичным желткам добавить сметану и растопленное сливочное масло. Муку просеять и добавить щепотку. Добавить к ней взбитые желтки, дрожжи и замесить тесто руками. Накрыть тканью и оставить на час.

Тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в прямоугольник. Противень для выпечки смазать маслом. Выложить первый кусок теста и покрыть его 1/3 части начинки. Повторить действия с двумя кусками теста и оставшейся начинкой. Последним куском теста накрыть пирог. Оставить на два часа в теплом месте.

Духовку разогреть до 180 градусов. Поставить выпекаться пирог, смазав верхушку молоком. Готовый десерт остудить и разрезать для подачи.

Ранее "Утро" делилось рецептом пышного пасхального пирога.