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Скоро Пасха, а это значит, что пора продумывать угощение на праздничный стол. Помимо классических куличей, можно удивить гостей вкусным маковым пирогом. Благодаря тому, что он состоит из нескольких слоев, блюдо выглядит как торт, и при этом десерт довольно прост в приготовлении.
Ингредиенты:
Молоко подогреть и залить им мак до полного покрытия. Когда семена набухнут, их нужно будет отжать и измельчить в мясорубке несколько раз. Добавить к молотым семенам мед с сахаром, теплое сливочное масло и манку, перемешать. Очищенное яблоко натереть и добавить к массе.
Белки отделить от желтков, взбить их в пену, добавив щепотку соли. Желтки отложить, они еще понадобятся. Взбитые белки добавить к начинке из мака.
Дрожжи растереть с сахаром. К яичным желткам добавить сметану и растопленное сливочное масло. Муку просеять и добавить щепотку. Добавить к ней взбитые желтки, дрожжи и замесить тесто руками. Накрыть тканью и оставить на час.
Тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в прямоугольник. Противень для выпечки смазать маслом. Выложить первый кусок теста и покрыть его 1/3 части начинки. Повторить действия с двумя кусками теста и оставшейся начинкой. Последним куском теста накрыть пирог. Оставить на два часа в теплом месте.
Духовку разогреть до 180 градусов. Поставить выпекаться пирог, смазав верхушку молоком. Готовый десерт остудить и разрезать для подачи.
Ранее "Утро" делилось рецептом пышного пасхального пирога.
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