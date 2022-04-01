Маковник на Пасху: рецепт вкусного праздничного торта

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Сдобный пирог довольно прост в приготовлении

Скоро Пасха, а это значит, что пора продумывать угощение на праздничный стол. Помимо классических куличей, можно удивить гостей вкусным маковым пирогом. Благодаря тому, что он состоит из нескольких слоев, блюдо выглядит как торт, и при этом десерт довольно прост в приготовлении. 

Ингредиенты: 

  • Пшеничная мука – 3 стакана; 
  • Сахар – 3/4 стакана; 
  • Дрожжи свежие – 50 гр.; 
  • Сметана 20% – 1 стакан; 
  • Яйца куриные – 3 штуки; 
  • Сливочное масло – 200 гр.; 
  • Семена мака – 200 гр.; 
  • Молоко – 2 стакана; 
  • Мед жидкий – 4 столовые ложки; 
  • Манная крупа – 4 столовые ложки; 
  • Яблоко – 1 штука; 
  • Соль – щепотка по вкусу. 

Приготовление: 

Молоко подогреть и залить им мак до полного покрытия. Когда семена набухнут, их нужно будет отжать и измельчить в мясорубке несколько раз. Добавить к молотым семенам мед с сахаром, теплое сливочное масло и манку, перемешать. Очищенное яблоко натереть и добавить к массе. 

Белки отделить от желтков, взбить их в пену, добавив щепотку соли. Желтки отложить, они еще понадобятся. Взбитые белки добавить к начинке из мака. 

Дрожжи растереть с сахаром. К яичным желткам добавить сметану и растопленное сливочное масло. Муку просеять и добавить щепотку. Добавить к ней взбитые желтки, дрожжи и замесить тесто руками. Накрыть тканью и оставить на час. 

Тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в прямоугольник. Противень для выпечки смазать маслом. Выложить первый кусок теста и покрыть его 1/3 части начинки. Повторить действия с двумя кусками теста и оставшейся начинкой. Последним куском теста накрыть пирог. Оставить на два часа в теплом месте. 

Духовку разогреть до 180 градусов. Поставить выпекаться пирог, смазав верхушку молоком. Готовый десерт остудить и разрезать для подачи. 

Ранее "Утро" делилось рецептом пышного пасхального пирога. 

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