Порадуйте близких приятным дополнением к куличу

К Пасхе нужно готовиться заранее – прибраться дома, подумать над столом и заняться выпечкой в канун самого праздника. Кроме кулича, можно приготовить пирог, который станет приятным дополнением для праздничного стола. Предлагаем вам заняться "Пасхальным венком", который, конечно же, получится невероятно сочным и вкусным.

Готовится такая выпечка из дрожжевого теста, заплетенного в форме косы – на то этот пирог и "венок". Украсить блюдо можно глазурью, кондитерской посыпкой или ягодами – почти всем, чего душа пожелает.

Ингредиенты

Яйца – три штуки

Сахар – 150 граммов

Соль – щепотка

Ванильный сахар – две столовые ложки

Сливочное масло – 50 граммов

Дрожжи – 30 граммов

Молоко – 150 граммов

Цедра апельсина – чайная ложка

Мука – 450 граммов.





Способ приготовления





Дрожжи необходимо смешать с теплым молоком и сахаром, всыпать 50 граммов муки, перемешать и оставить тесто отдыхать на двадцать минут. После этого добавить просеянную муку, взбить два яйца, растопленное сливочное масло, ванильный сахар, цедру апельсина, соль. Замешать все это нужно до однородного состояния. Оставляем на час, после этого вымешиваем повторно и делим на три равные части.

Из каждого кусочка формируем небольшие (до 4 сантиметров толщиной) жгуты, которые переплетаем в форме косы, закрепляя концами. Выкладываем на противень, предварительно застелив поверхность фольгой или пергаментом. Накрываем хлопчатобумажным полотенцем и оставляем в теплом помещении на один час.

Взбиваем яйцо, которым смазываем пирог, выпекаем наш "венок" в разогретой духовке до золотистого цвета. Теперь можно подавать готовое блюдо на стол. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом заварного кулича с цукатами.