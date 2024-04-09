Володина озвучила катастрофические последствия затмения для России

Специалист предупредила россиян об опасностях

В минувший понедельник произошло полное солнечное затмение – событие было хорошо видно жителям западного полушария. В следующий раз подобное ожидается только через 20 лет. Это также является важным астрологическим явлением, которое предвещает важные происшествия во всем мире. Какие последствия оно будет иметь для России – рассказала Василиса Володина.

Астролог утверждает, что затмения проявляют себя не сразу, а лишь спустя какое-то время. Обычно оно занимает меньше года, но в некоторых случаях и больше. К примеру, произошедшее в Орске наводнение связано с затмениями октября прошлого года.

В этом же году случившееся не будет иметь сильного влияния на Россию, поскольку на территории страны его не было видно. Тем не менее, в некоторых зонах это несет тревожное предзнаменование.

Для Омска это сулит сложности через несколько недель, которые будут связаны с общественной, культурной жизнью, образованием, религией и коммунальным хозяйством.

"К счастью, именно Омск может избежать больших проблем, или… верно освещать эти события для страны", - говорит Володина.

В Ижевске возможны какие-то преступные и резонансные события. Также могут оказаться хрупкими мосты и здания. Все реализует себя с конца мая и по декабрь. Также в зоне опасности окажутся все города между 50 и 57 градусами восточной долготы.

Астролог посоветовала в такой период больше заботиться о своих близких, беречь себя и не начинать дел, которые требуют большого ресурса, передает женский журнал "Клео.ру".