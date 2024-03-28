Неудачи на работе и в любви: названы самые несчастные знаки зодиака в апреле

Некоторым придется туго

Первый весенний месяц уверено идет к завершению. Астрологи уже готовы рассказать людям, что ждет их в середине весны. Так, выяснилось, что представителям трех зодиакальных домов в апреле не повезет.



Овен

Апрель будет проверять представителей этого зодиакального круга на прочность. У них могут начаться серьезные проблемы на работе. Скорее всего, это произойдет из-за неумения Овнов идти на компромисс. Для того чтобы минимизировать негативные последствия, им нужно максимально снизить количество контактов с коллегами, которые могут точить на них зуб.

Скорпион

Скорпионы давно мечтают о приятных переменах в личной жизни. К сожалению, апрель не готов порадовать представителей этого зодиакального круга успехом в любовных вопросах. Напротив, в середине весны Скорпионы могут испытать крайне неприятные эмоции, которые будут связаны с человеком, вызывающим в них романтические чувства. Возможно, им пора поискать взаимность в другом месте.

Козерог

У Козерогов в апреле могут начаться большие проблемы с финансами. Доходы, на которые они рассчитывали, скорее всего не оправдают ожидания. Для того чтобы спокойно пережить трудный период, нужно отказаться от крупных покупок и необдуманных трат. Кроме того, возможно, в ближайшее время Козерогам потребуется серьезно раскошелиться из-за близкого человека.

К слову, ранее стало известно, какие знаки зодиака считаются самыми жадными.