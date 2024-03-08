Тест: в каких советских фильмах блистали эти легендарные актрисы

Тест: в каких советских фильмах блистали эти легендарные актрисы
Фото: кадр из YouTube
Вспомним золотую классику

Визах с косметикой – неизменная атрибутика лицедеев с незапамятных времен. Человечество веками подводило глаза артистам и правителям. В древние времена также практиковалось косметическое отбеливание кожи, считавшееся признаком аристократизма. 

Предлагаем вам окунуться в ностальгию и вспомнить, какова была косметика в советском кинематографе, когда в условиях не самого широкого выбора средств для ухода женщины умудрялись блистать и сиять. Для этого нужно угадать по кадрам, в каких картинах блистали легендарные актрисы.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на знание советской киноклассики по крылатым фразам, которые уже успели "уйти в народ".

Источник: Ридус ✓ Надежный источник

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