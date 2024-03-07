Тест: угадайте героиню легендарной советской киноленты по крылатой фразе

Тест: угадайте героиню легендарной советской киноленты по крылатой фразе
Фото: www.unsplash.com
Многие фильмы растащили на цитаты

Жители нашей страны по праву очень гордятся советским наследием в сфере кинематографа. Действительно, фильмы, снятые много десятилетий назад, с большим удовольствием можно смотреть и сегодня.

Предлагаем вам проверить внимательность и память. Знаете ли вы, каким героиням из легендарных советских кинолент принадлежат цитаты, которые разлетелись на крылатые фразы.

Многие употребляют в повседневной жизни яркие высказывания, но даже не догадываются, откуда они появились. Необычный и познавательный тест поможет закрыть пробелы в знаниях и принесет удовольствие заядлым киноманам.



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест, предлагающий угадать культового писателя по портрету.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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